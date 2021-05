Premier league : Leicester, battu par Tottenham, manque la C1, Liverpool et Chelsea qualifiés

Liverpool, vainqueur de Crystal Palace (2-0) et Chelsea, malgré sa défaite (2-1) à Aston Villa, dimanche, finissent 3e et 4e de Premier League, au terme de la 38e et dernière journée et se qualifient pour la Ligue des champions. Au détriment de Leicester, battu par Tottenham.

Les Reds ont arraché in extremis la dernière place sur le podium après une fin de championnat en boulet de canon, avec 26 points pris sur 30 possibles lors des 10 dernières journées.

Juste derrière eux, les hommes de Thomas Tuchel, qui disputeront la finale de la Ligue des Champions dans six jours contre le champion, Manchester City, à Porto, se sont fait très peur en passant à côté de leur match à Birmingham.

Mais ils ont été sauvés par Leicester, qui a complètement craqué à domicile face à Tottenham (2-4) après avoir mené deux fois au score. Youri Tielemans et Timothy Castagne ont participé à la rencontre.

Les Foxes, qui ratent la C1 en toute fin de championnat pour la deuxième année de suite, ont de quoi s'en vouloir, même s'ils ont remporté cette saison la Coupe d'Angleterre, justement contre les Blues (1-0).

Leicester retrouvera la Ligue Europa disputée cette saison, accompagné par West Ham qui a assuré sa 6e place en battant Southampton 3-0.

En l'emportant au King Power Stadium, les Spurs ont gardé leur 7e place et sont reversés dans la nouvelle Ligue Europa Conference, au détriment d'Arsenal qui a enchaîné 5 victoires de rang pour terminer l'exercice 2020/2021 sur une note d'espoir.

Avec Leandro Trossard en première mi-temps, Brighton s'est incliné 2-0 à Arsenal. Avec un doublé de Nicolas Pepe après la reprise, Les Gunners terminent 8e (61 points) et les Seagulls finissent 16e (41 points). Malheureusement pour eux, les Gunners ne joueront pas l'Europe pour la première fois depuis 1995/1996.