Alors qu'ils étaient supposés lutter contre la relégation en Championship, les Foxes de Claudio Ranieri , emmenés par Jamie Vardy , N'Golo Kanté ou encore Riyad Mahrez , ont cette année-là déjoué tous les pronostics pour remporter pour la prestigieuse Premier League... Retour sur ce conte de fées, qui est aussi l'exploit le plus improbable de ces dernières années dans l'univers du football...

Le 2 mai 2016, un but égalisateur venu d'ailleurs et des pieds d' Eden Hazard , alors grandiose sous les couleurs de Chelsea, privait Tottenham de ses derniers espoirs de sacre (2-2) et offrait le titre à Leicester City.

Titularisé au poste d'arrière droit, le Belge Ritchie De Laet est à créditer d'une bonne prestation. L'actuel joueur de l'Antwerp disputera les sept premières rencontres de la saison avant de perdre sa place de titulaire et de glisser sur le banc après une lourde défaite à Arsenal (2-5). Il quittera Leicester lors du mercato hivernal pour rejoindre Middlesbrough en Championship.

Et dès le samedi 8 août 2015, les 32.242 spectateurs présents au King Power Stadium réalisent que Leicester peut réaliser "quelque chose" cette saison : les Foxes s'imposent 4-2 grâce aux buts de Jamie Vardy , Riyad Mahrez (auteur d'un doublé) et de Marc Albrighton .

Quelques semaines plus tard, c'est donc avec des ambitions mesurées - mais le moral gonflé à bloc - que le club du comté du Leicestershire entame la saison 2015-2016 avec un nouvel entraîneur, l'Italien Claudio Ranieri .

Après ses titres en League One (D3) en 2009 et en Championship (D2) en 2014, Leicester City réalise à nouveau sacrée performance en se sauvant in extremis au terme de la saison 2014-2015, alors que les Foxes occupaient la dernière place du classement de la Premier League à Noël. C'est grâce à sept victoires lors des... neuf dernières journées du championnat que le "miracle" a pu avoir lieu.

Mais les leaders de la Premier League connaissent un petit coup de mou en fin d'année : en l'espace de huit jours, ils sont battus à Liverpool (1-0), puis contraints au match nul par Manchester City et Bournemouth (0-0). Trois rencontres sans marquer, mais pas de quoi s'inquiéter...

Après la claque reçue à domicile face aux Gunners, Leicester enchaîne dix rencontres de championnat sans la moindre défaite, ce qui permet aux Foxes de s'emparer pour la première fois de la tête de la Premier League fin novembre. Ils le doivent notamment à un Jamie Vardy en feu : l'Anglais trouve le chemin des filets lors de onze rencontres d'affilée, inscrivant treize buts au passage ! Arrivé du modeste club de Fleetwood Town en 2012, le sulfureux attaquant, qui était encore amateur et ouvrier dans une usine de prothèses médicales quelques années plus tôt, se fait un nom dans le monde entier. Tout comme ses coéquipiers N'Golo Kanté , inépuisable dans le milieu de terrain, et Riyad Mahrez , qui multiplie les buts et les assists.

Le jour de gloire de Robert Huth © AFP

Après 24 journées de championnat, Leicester a récupéré la tête de la Premier League et compte trois points d'avance sur Manchester City au moment de se déplacer à l'Etihad Stadium. Les Cityzens de Manuel Pellegrini ne peuvent compter ni sur Vincent Kompany, ni sur Kevin De Bruyne, blessés. Et les Foxes se régalent : à l'heure de jeu, le marquoir affiche un score de 0-3 ! Le défenseur central Robert Huth, buteur à deux reprises, et l'inévitable Riyad Mahrez ont crucifié les Mancuniens, qui s'inclineront finalement 1-3.

Une semaine plus tard, Leicester rechute face à Arsenal (2-1), mais il s'agit de leur dernière défaite de la saison... Les dix matches suivants ? Sept victoires, trois partages. Et au lendemain de leur 1-1 à Old Trafford face à Manchester United lors de la 36ème journée, les troupes de Claudio Ranieri peuvent être sacrées... à condition que Tottenham ne s'impose pas contre Chelsea, tenant du titre.

À la pause, les Spurs mènent 0-2 grâce à Harry Kane et Heung-Min Son. Mais la montée au jeu d'Eden Hazard va tout changer : après la réduction du score signée Gary Cahill, le N.10 des Blues inscrit un superbe but en fin de rencontre (83' 2-2), offre un point à Chelsea et le titre à Leicester...

Dans la ville des Midlands de l'Est, les scènes de joie se multiplient. Jamie Vardy, lui, suit le match avec plusieurs coéquipiers, dont Marcin Wasilewski. Et comme vous le constaterez peut-être au début de la vidéo, cette petite fête a un autre accent belge, plus surprenant celui-là !