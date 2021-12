Premier League, Leeds - Arsenal : Albert Sambi Lokonga positif au Covid-19, les Gunners enchaînent (1-4)

Albert Sambi Lokonga a été testé positif au coronavirus lors du dernier test effectué le déplacement d'Arsena à Leeds (1-4) ce samedi, a indiqué le club londonien sur Twitter.

La Premier League est fortement touchée par le coronavirus, tant et si bien que six des dix rencontres de championnat prévues ce weekend ont dû être reportées. Le seul match prévu samedi pouvant se dérouler est Leeds - Arsenal et visiblement il n'est pas non plus épargné par le Coronavirus.

La Grande-Bretagne fait partie des pays particulièrement impactés par le nouveau variant du virus, Omicron. En ce qui concerne les Diables en Angleterre, Romelu Lukaku a également été testé positif il y a quelques jours et est actuellement en quarantaine.