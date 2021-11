Premier League : Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky s'offre 27 % des actions de West Ham

Le club anglais de West Ham United a annoncé mercredi que le fonds d'investissement tchèque 1890s holdings, contrôlé par le milliardaire Daniel Kretinsky, avait pris une participation de 27% à son capital.

Kretinsky, 46 ans, est à la tête d'un petit empire médiatique dans son pays, Czech Media Invest, et d'un puissant groupe énergétique, EPH. Il est présent à l'étranger dans plusieurs secteurs, notamment les médias (TF1, Le Monde). Il siègera au conseil d'administration du club, ainsi que son associé Pavel Horsky, précise le communiqué du club londonien, actuellement 3e de la Premier League, après avoir battu Liverpool dimanche (3-2). Les Hammers ont aussi sorti Manchester United et Manchester City de la Coupe de la Ligue - dont les Citizens étaient le quadruple tenant du titre -, cette saison, et sont d'ores et déjà qualifiés pour les seizièmes de finale de l'Europa League où ils étaient notamment opposés dans la phase de groupes au Racing Genk.

"Je suis ravi que le processus pointilleux (de négociation) soit maintenant terminé avec succès. Je suis un passionné de football", a assuré Kretinsky, cité dans le communiqué. Il devient le 2e plus gros actionnaire après cet investissement estimé entre 180 à 200 millions de livres (environ 210 à 235 millions d'euros).

Cette prise de participation pourrait être, selon la presse anglaise, le premier pas vers une prise de contrôle du club par Kretinsky qui est déjà actionnaire majoritaire du Sparta Prague.

Les copropriétaires, David Sullivan et David Gold, qui détenaient plus de 86% du capital avant cette transaction, prêtent depuis des mois une oreille attentive mais néanmoins exigeante à d'éventuelles offres pour le club qui évolue dans le stade olympique construit pour les JO de 2012.