Premier League : Le maestro De Bruyne délivre deux assists délicieux contre Burnley

Ne laissez jamais Kevin de Bruyne s'avancer avec le ballon et lever la tête parce que cela peut faire d'immenses dégâts. Ce samedi, c'est la défense de Burnley qui en a fait l'amer constat.

Alors que le match entre les Clarets et le Manchester City de KDB n'avait commencé que depuis quelques petites minutes, le Diable rouge a débloqué la rencontre en mettant magnifiquement sur orbite Riyad Mahrez. Seul face au but, l'Algérien n'a plus eu qu'à conclure pour ouvrir la marque.

C'est la 4e offrande de la saison en Premier League pour De Bruyne, toujours aussi prépondérant dans le jeu des Skyblues.

Juste avant l'entracte, De Bruyne a ponctué sa mi-temps de gala en délivrant un 2e assist d'une merveille de passe lobée en profondeur vers Mendy au second poteau. Sa 5e offrande de la saison donc.