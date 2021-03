Dimanche, dans la 27e journée de Premier League, le championnat anglais de football, Manchester United s'est adjugé le derby face à Manchester City (0-2), stoppant la série hallucinante de la bande à Pep Guardiola.

Après l'ouverture du score de l'inévitable Bruno Fernandes (2e), Luke Shaw a planté le deuxième rose du jour. L'arrière gauche anglais, régulièrement freiné par des blessures, s'est lancé dans un slalom aussi inattendu que décisif à la 50e minute. Il est passé par la case Marcus Rashford avant d'envoyer une frappe imparable dans les filets adverses.

Un peu plus tard dans la soirée, Tottenham n'a laissé aucune chance à Crystal Palace, malgré le but de Christian Benteke, grâce à un Harry Kane en super forme. Deux buts et deux passes décisives : le prince a encore régalé. A l'image de cet envoi, en un temps, directement dans la lucarne du but des Eagles.

En 36 apparitions cette saison, l'attaquant anglais totalise 24 buts et 16 assists.