"Kevin ne s'est pas encore entraîné", a expliqué Guardiola. "Son dernier test Covid était négatif, mais il ne pouvait pas s'entraîner. Kevin reviendra, mais il a besoin de temps pour être rétabli. Toutes les personnes atteintes du Covid expliquent qu'elles sont épuisées, fatiguées, et qu'elles ont besoin de temps. Kevin a besoin de temps pour montrer ses qualités."

Testé positif à son retour du rassemblement des Diables Rouges, comme Koen Casteels et Thorgan Hazard, De Bruyne, 30 ans, a manqué les deux derniers matchs de City en championnat, à domicile contre Everton (3-0) et West Ham United (2-1), et en Ligue des Champions, contre le PSG (victoire 2-1).

Guardiola a réagi au septième Ballon d'Or remporté lundi par Lionel Messi, qu'il a entrainé à Barcelone. L'Espagnol ne partage pas les critiques d'un trophée gagné de manière imméritée aux dépens de Robert Lewandowski. "On ne peut jamais dire qu'il est injuste que Messi gagne le Ballon d'Or. Il est trop bon. C'est un spectacle, une bonne affaire pour rendre le football plus divertissant."