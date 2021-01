Premier League : Kevin De Bruyne (Manchester City) dépasse les 74 assists de Thierry Henry

Kevin De Bruyne n’en finit pas d’être décisif avec Manchester City. Il a à nouveau délivré une passe déterminante lors de la rencontre de Premier League face à Brighton ce mercredi soir. Il porte ainsi son total de passes décisives à 75 en Premier League en 170 matches seulement. Il dépasse Thierry Henry (74 en 258 rencontres) et se rapproche de la dixième place de Teddy Sheringham avec 76 assists.

En plus de ses 75 assists, KDB a inscrit 39 buts en faveur des Cityzens en Premier League pour un total de 170 rencontres disputées, et un peu plus de 13.000 minutes de jeu. Il est donc décisif toutes les 114 minutes en championnat. Et il régale encore et toujours par la précision millimétrée de ses offrandes.

Ce mercredi, face à Brighton, Kevin De Bruyne a permis à Phil Foden d’inscrire le seul but de la rencontre remportée 1-0 par les Cityzens. Raheem Sterling a raté un penalty dans le temps additionnel. City reste dans le sillage de Liverpool et compte un match de moins.