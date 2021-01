Premier League : Kevin De Bruyne, blessé, absent de 4 à 6 semaines

Kevin De Bruyne est sorti sur blessure mercredi soir lors du match gagné 2-0 par Manchester City face à Aston Villa en match d'alignement de Premier League. Le Diable Rouge a été remplacé par Gabriel Jesus à la 59e minute, après avoir reçu un coup de Jack Grealish.

Pep Guardiola, entraîneur des Cityzens, craignait une blessure musculaire. Ce vendredi après-midi, il a confirmé une blessure aux ischio-jambiers pour le Diable Rouge. Il devrait être éloigné des terrains de 4 et 6 semaines.

"Selon le médecin, après les examens effectués hier et ce matin, il sera absent entre quatre et six semaines", a déclaré Guardiola. "Nous devons aller de l'avant. Je ne vais pas rappeler à quel point il est important pour nous, mais malheureusement pour lui, pour nous tous, il sera absent pour une partie importante de la saison. Nous devons trouver une solution, car tout le monde a du mal dans cette situation et nous devons nous adapter."

Le Diable Rouge manquera, notamment, le déplacement de Manchester City à Liverpool le 7 février.

Manchester City occupe la 2e place du championnat anglais à 2 points du leader Manchester United, qui compte un match de plus.