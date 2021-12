Premier League : Jorginho sauve Chelsea à la 98e, Lukaku joue 10 minutes

Chelsea s’est difficilement imposé face à Leeds United dans le cadre de la 16e journée de Premier League. C’est Jorginho qui s’est transformé en sauveur en inscrivant le penalty de la victoire à la 94e minute. Romelu Lukaku, non titulaire, a joué un peu plus de dix minutes.

Chelsea s’est fait peur, mais Chelsea repart finalement de l’avant. Les Blues ont bien cru devoir se contenter du point du partage ce samedi face à Leeds United qui a crânement joué sa chance.

Les Blues ont tout d’abord été menés 0-1 avant que l’équipe de Thomas Tuchel ne prenne l’avance, grâce notamment à Jorginho qui à la 57e minute fait 1-2. Pensant avoir fait le plus dur, Chelsea voit son adversaire du jour revenir au score grâce au jeune Gelhardt, monté au jeu une minute plus tôt.

Et alors qu’on se dirige vers un partage 2-2, l'inévitable Jorginho va transformer un penalty et offrir la victoire aux siens. Une victoire qui permet à Chelsea de rester dans le sillage de Liverpool et Manchester City au classement général, tous les deux vainqueurs ce samedi.

Présent sur le banc, Romelu Lukaku s’est contenté de jouer une dizaine de minutes, de quoi continuer à reprendre un peu de rythme en vue des échéances de fin d’année.