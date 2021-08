Après sa défaite sur la pelouse des Spurs de Tottenham (1-0) lors de la première journée de Premier League, Manchester City accueillait Norwich ce samedi après-midi. Orphelins de Kevin De Bruyne, toujours gêné par sa cheville, les Cityzens ont pu compter sur leur nouvelle recrue Jack Grealish pour les mener à la victoire (5-0).

Man City a rapidement pris l’avantage, profitant d’un auto-but du malheureux gardien néerlandais Tim Krul (1-0, 7'). Un quart d’heure plus tard, Jack Grealish ouvre son compteur but avec ses nouvelles couleurs… et de quelle manière ! Un tir lointain dans la lucarne ? Un retourné acrobatique ? Un but tout en finesse ? Rien de tout ça. Sur un centre de Gabriel Jesus légèrement dévié par la défense adverse, Grealish, esseulé au 2e poteau, voit le ballon arriver sur sa cuisse. L’Anglais n’a pas le temps de réagir et chanceusement, le ballon rebondit dans le but adverse (2-0, 22').

En deuxième période, Aymeric Laporte, Raheem Sterling et Riyad Mahrez vont porter le score à 5-0.