Premier League : Frustré avec les Diables, Benteke se défoule sur Arsenal et inscrit son 1e but de la saison

Sevré de buts depuis le début de saison et frustré par un début de saison bien morose, Christian Benteke devrait retrouver le sourire ce lundi soir. Alors que Crystal Palace affrontait Arsenal en match de clôture de la 8e journée de Premier League et était mené depuis la 8e minute et un but de Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien Genkois a égalisé de bien belle manière après la pause.

Alors qu'il avait récupéré le ballon à l'entrée de la surface, il a mis un défenseur adverse dans le vent avant d'ajuster Aaron Ramsdale, le portier des Gunners, d'une belle frappe tendue. Le premier but de la saison pour Benteke et une belle revanche après sa non-sélection avec les Diables en Nations League.

A noter que, côté Arsenal, Albert Sambi Lokonga est monté à la mi-temps. Et malheureusement pour lui, il a très vite joué un rôle majeur dans cette partie...à son corps défendant. Sa perte de balle, aux abords du rond central, a en effet mené au 2e but de Palace de la soirée, Odsonne Edouard concrétisant une contre-attaque fulgurante des Eagles.