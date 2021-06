Premier League : Fernandinho prolonge à Manchester City

Fernandinho jouera encore pour Manchester City la saison prochaine. Le milieu brésilien a prolongé son contrat d'une saison avec les Cityzens, a confirmé le club mardi.

Fernandinho, 36 ans, était arrivé à Manchester City en 2013 et est devenu capitaine après le départ de David Silva. Le Brésilien a joué 350 match pour les Mancuniens et a remporté douze trophées, dont quatre fois la Premier League. Fin mai, Manchester City avait perdu la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea (0-1).

"Dans ma tête, l'objectif n'est pas encore atteint", a déclaré Fernandinho. "C'est pourquoi j'ai décidé de rempiler pour une saison afin d'aider le club à atteindre ses objectifs. C'est possible et nous pouvons encore nous améliorer. C'est un plaisir pour moi et ma famille de rester une année de plus à Manchester."