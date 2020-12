Premier League : Encore buteur, Christian Benteke confirme son retour en forme

On n’y croyait plus vraiment. Auteur de 4 buts en Premier League depuis avril 2018 et absent des radars en équipe nationale, Christian Benteke traînait son spleen, bringuebalé entre le banc de touche et le terrain au sein d’une équipe de Palace qui ne semblait plus vraiment compter sur lui. Et puis….un doublé a relancé la machine.

Double buteur pour sa toute première titularisation de la saison et particulièrement incisif face à West Bromwich, Benteke a instauré le doute dans l’esprit de son entraîneur. Et si le Diable valait bien qu’un rôle ingrat de remplaçant de luxe ? Promu titulaire dans la foulée contre Tottenham, il a – à nouveau – goûté aux joies du 11 de base ce mercredi pour affronter West Ham.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Belge a remercié son entraîneur de bien belle manière. Sur un centre tendu venu de la droite, il a parfaitement plongé pour inscrire un but prépondérant et sa 3e rose personnelle de la saison. Alors que beaucoup semblaient vouloir l’enterrer, Benteke signe là un fracassant retour en forme. Au meilleur moment possible. Allô, Roberto ?