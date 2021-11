Premier League : égalisation sublime et supersonique pour Barnes avec Leicester, Arsenal et Sambi confirment

Leeds et Leicester se sont quittés dos à dos, après un match nul 1-1 à Elland Road. Raphinha a ouvert le score pour Leeds (26e) et la réponse immédiate est venue des pieds de Harvey Barnes (28e). Le milieu anglais, 23 ans, a égalisé seulement 73 secondes après le but adverse. Mieux, il n’a mis que 11 secondes pour marquer après la remise en jeu du ballon. Un petit exploit pour le joueur de Foxes qui a, en plus de cela, ajouté la manière avec une superbe frappe enroulée en lucarne.

Côté belge, Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient tous deux titulaires. L’ancien anderlechtois est descendu sur blessure à la 77e minute après un contact avec le gardien adverse. Il semble touché à la cheville.

De son côté, Arsenal a pris le meilleur sur Watford, en remportant la victoire 1-0 grâce à un but de Smith Rowe (56e). Albert Sambi Lokonga était titulaire pour les Gunners et a disputé l’entièreté de la rencontre, écopant d’une carte jaune à la 20e minute.

Il s’agit de la 3e victoire consécutive en championnat pour Arsenal qui confirme de semaine en semaine et remonte au classement. Les Gunners dépassent Manchester United et grimpent à la 5e place avec 20 points, tandis que Watford recule à la 17e place. Leicester est 12e et Leeds 15e.