Premier League : double punition pour West Ham face à Newcastle

Marquer contre son camp n’est jamais facile à accepter. Mais lorsqu’un équipier se fait exclure pour un mauvais tacle, c’est encore plus dur. C’est ce qui est arrivé ce samedi après-midi en Premier League lors du match Newcastle-West Ham.

On joue la 36e minute de jeu lorsque Dawson tacle trop fort avant qu' Allan Saint-Maximin en profite pour récupérer le ballon, traverser le camp adverse et adresser un tir croisé mal repris par Diop qui marque dans son propre but.

En plus d’être mené au score, Dawson se voit adresser un second carton jaune pour son tacle et d’être exclu. Vous avez dit malchance ?

West Ham va finalement s’incliner 3-2 après être revenu au score. Mais Willock va décidément rendre cette journée malheureuse pour les visiteurs et scellé le score à la 83e. Au classement West Ham est 4e, mais pourrait perdre cette place suite à cette défaite. Newcastle est 15e.