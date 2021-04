La course aux tickets européens (Champions League et Europa League) s'annonce particulièrement tendue cette année en Premier League et notamment pour plusieurs clubs aux ambitions XXL. Outre Manchester City, premier avec 74 points, plusieurs prétendants se bagarrent les places européennes encore vacantes. Manchester United, dauphin et rival de City, est deuxième avec 60 points. C'est le poursuivant et le candidat le mieux embarqué des nombreux postulants à une place en Ligue des Champions. Suite à leur victoire contre Grenade en Coupe d'Europe jeudi, les Red Devils comptent bien conserver cette 2e place et ainsi participer à la Ligue des Champions l'année prochaine.

Derrière les deux clubs de Manchester, on retrouve deux clubs peu habitués à jouer les premiers rôles en Premier League. Leicester (3ème, 56 points) et surtout West Ham (4ème, 52 points). Même si les Foxes ont été sacrés en 2016 avec Claudio Ranieri, peu de monde aurait parié sur un retour des joueurs de Brendan Rodgers au premier plan. Alors, quand on sait qu'ils sont à l'heure d'aujourd'hui à deux doigts de remettre les pieds sur le podium, on imagine déjà que certains favoris vont voir la Ligue des Champion leur passer sous le nez. Mais ce sont bel et bien les Hammers qui impressionnent cette année par leur régularité. Les hommes de David Moyes sont, à la surprise générale, au pied du podium.

L'arrivée en prêt jusqu'à la fin de la saison de Jesse Lingard au mercato hivernal a renforcé l'équipe londonienne, en témoigne son but somptueux contre Wolverhampton. Après un raid en solitaire, il a ponctué l'action par un lob léché au-dessus du gardien. Tombé en disgrâce aux yeux de l’entraîneur mancunien, Ole Gunnar Solskjaer, le joueur est venu retrouver du temps de jeu après un début de saison difficile à Manchester United (moins de 200 minutes de jeu cette saison en Coupe : FA Cup et EFL Cup confondues). Il n'est donc pas étranger à la bonne forme de son équipe (6 buts et 4 passes décisives en 8 matchs de Premier League avec les Hammers). 5e de Premier League avant son arrivée (grâce notamment à Tomas Soucek, le milieu ayant marqué 9 buts cette saison), West Ham a gagné une place depuis. Dès lors, le club espère bien conserver sa 4e place le plus longtemps possible. La concurrence est prévenue.

Et justement, à cette heure-ci, trois victimes, et pas des moindres, ne seraient pas de la fête l'an prochain dans la plus prestigieuse des compétitions européennes : Chelsea (5e, 51 points), Tottenham (6e, 49 points) et Liverpool (7e, 49 points) sont aux portes des places qualificatives. Les Blues sont pour le moment qualifiés pour l'Europa League mais on imagine mal Thomas Tuchel et ses troupes se contenter de ce lot de consolation sans se battre jusqu'à la fin. Pour les Spurs et les Reds, la déception serait encore bien plus grande si les deux clubs venaient à ne pas se qualifier pour aucune des compétitions européennes. Alors que Chelsea surfe sur une bonne dynamique depuis l'arrivée de Tuchel sur le banc des Blues et ce malgré le faux pas contre West Bromwich Albion (défaite 5 à 2).

Grâce à son succès à l'extérieur contre Porto en Ligue des Champions cette semaine (2-0), le club londonien est l'équipe qui semble la plus en forme de ce trio de poursuivants. En revanche, Tottenham, qui a été éliminé honteusement de l'Europa League par le Dinamo Zagreb après un match retour superbe des Croates (3-0) et Liverpool, qui a perdu son match aller contre le Real Madrid pourtant amputé de plusieurs cadres (Ramos, Varane, Carvajal pour ne citer qu'eux) semblent vraiment en difficulté en cette fin de saison. Pour ces trois équipes, ils restent huit matches pour changer la donne.

Enfin, c'est Everton qui pourrait créer la surprise cette année dans la course à l'Europe. L'autre club de Liverpool se trouve à la 8e place de Premier League, à seulement deux points de leur grand rival, les Reds, avec un match en moins. Cependant, les joueurs de Carlo Ancelotti restent sur une mauvaise série : ils ont enchaîné un troisième match sans victoire contre Crystal Palace le week-end dernier. Après la 31e journée de Premier League, les Toffees sont à quatre points de la première place qualificative pour une des deux Coupes d'Europe.

La fin de saison laisse donc présager une lutte féroce pour la qualification tant en Champions League qu'en Europa League...