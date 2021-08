"Je ne savais pas quoi faire après mon but. Je me suis agenouillé et je me suis mis à pleurer."

Cette déclaration, touchante de sincérité, sort de la bouche de Trevoh Chalobah après le match de Chelsea contre Crystal Palace. Chalobah, un inconnu pour le grand public mais qui commence à se faire un nom dans la cité londonienne. Arrivé à Stamford Bridge à l’âge de 8 ans, cet enfant d’immigrés sierra-léonais a fait toutes ses classes chez les Blues.

D’abord ramasseur de balles puis bringuebalé en prêt pour s’aguerrir (Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient), Chalobah a enfin vu une fenêtre de tir s’entrouvrir cet été lorsque le coach de Chelsea Thomas Tuchel a loué ses qualités. Convaincu par ce qu’il avait vu en préparation, le technicien allemand n’a ensuite pas hésité à intégrer Chaloba au groupe… et à le titulariser lors de la Supercoupe d’Europe contre Villarreal.

Un prestigieux baptême du feu que le défenseur de 22 ans a honoré avec brio, se montrant très calme à la relance, intelligent dans son placement et robuste dans les duels. Résultat, samedi, alors que les Blues accueillaient Palace, il a relégué Kurt Zouma sur le banc pour endosser le rôle de défenseur droit dans une arrière-garde à 3 (avec Christensen et Rüdiger) et ainsi célébrer sa toute première titularisation avec Chelsea.

Toujours aussi serein pour colmater les timides assauts des Eagles, Chalobah a parachevé sa prestation en plantant un but, son tout premier avec les Blues, d’une somptueuse frappe à l’entrée de la surface. Une rose, au doux parfum de première réussie, qui a fortement ému le joueur : "Je n’y croyais pas. Je ne croyais pas à ce but jusqu’à ce que j’entende le stade exploser autour de moi. Marquer pour tes débuts en Premier League avec le club qui t’a tout donné, c’est très émouvant.

J’ai commencé à jouer ici quand j’avais 8 ans, j’ai été ramasseur de balles et j’ai passé des journées entières dans les tribunes à encourager le club. J’ai assisté à tous les triomphes du club en Ligue des Champions. Et aujourd’hui je suis sur la pelouse et je marque. Inimaginable."

Inimaginable et pourtant bien réel. Dans un Chelsea ultra bling-bling, c’est ce pur produit blue qui s’est fait un nom. Et retenez-le bien, au vu de son abnégation et de son humilité, quelque chose nous que ce n’est pas la dernière fois qu’on entend parler de ce Trevoh Chalobah.