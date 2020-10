Premier League : Cinq nouveaux positifs au coronavirus lors des tests en Premier League

Cinq nouveaux joueurs ou membres de staff des 20 équipes de Premier League ont été testés positifs au coronavirus lors de la sixième vague de dépistage, a annoncé la Premier League lundi. En tout, 1.128 personnes ont été testées lors cette batterie de tests.

Les tests ont été effectués entre le 5 octobre et le 11 octobre. Lors de la vague précédente, entre le 28 septembre et le 4 octobre, neuf joueurs ou membres de staff avaient été testés positifs. Une semaine plus tôt, la Premier League avait enregistré un record de dix personnes contaminées au Covid-19.