Premier League : Chelsea vire Lampard... après un succès, Tuchel pressenti

Il y a quelques jours déjà, nous vous parlions de la position de plus en plus délicate de l'entraineur Frank Lampard, 42 ans, à Chelsea. L'ancienne gloire du club était sur un siège éjectable. Celui-ci vient de s'activer ce lundi... malgré une victoire 1/16 de finale en FA Cup ce week-end.

"Un changement est nécessaire pour donner du temps au club pour améliorer les performances et les résultats cette saison", a écrit le club dans un communiqué.

Le coach anglais, en place depuis un an et demi, devrait plus que probablement être remplacé par Thomas Tuchel, remercié au PSG voici quelques semaines. Le tacticien allemand de 47 ans s'est surtout fait connaitre à Dortmund par le passé.

En Premier League, les Blues pointent au neuvième rang, à cinq unités de la quatrième place. Tuchel aurait donc, s'il reprend effectivement l'équipe en mains, pour mission d'améliorer ce classement avec un noyau rescellant de nombreux talents comme Kai Havertz, Thiago Silva, Timo Werner, Hakim Ziyech, Mason Mount, Tammy Abraham, N'Golo Kanté ou encore Christian Pulisic.

En 1/8 de finale de Champions League, la formation londonienne a hérité de l'Atletico Madrid.