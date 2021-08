Premier League : Chelsea, sans Lukaku, s’impose face à Crystal Palace, magnifique coup-franc d’Alonso

La Premier League fait son retour ce week-end ! Opposé à Crystal Palace, Chelsea s’est facilement imposé 3-0 avec notamment un magnifique but de Marcos Alonso sur coup-franc. Romelu Lukaku, fraîchement arrivé en provenance de l’Inter, était indisponible pour cette rencontre alors que Christian Benteke est monté peu avant l’heure de jeu. Michy Batshuayi ne figurait quant à lui pas sur la feuille de match, le Belge étant en partance pour Besiktas.

Première journée et déjà un superbe but sur coup-franc sur la pelouse de Stamford Bridge ! Placé à l'entrée du rectangle, le spécialiste de la discipline Marcos Alonso met les Blues aux commandes en fixant le gardien des Eagles Vicente Guaita (1-0, 27'). C’est déjà le 22e but de l’Espagnol dans le championnat anglais.

L’Américain Christian Pulisic marque le deuxième but des siens peu avant la pause (2-0, 40'). Au retour des vestiaires, Trevoh Chalobah, titulaire pour son premier match de Premier League participe à la fête. L’arrière droit, libre de tout marquage, profite de l'espace pour avancer vers le but adverse et déclenche une belle frappe croisée qui trompe Guaita (3-0, 58'). Fin du suspense, Chelsea l’emporte 3-0 et débute son championnat de la meilleure des manières.