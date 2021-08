Premier League : Chelsea réduit à 10 prend un bon point à Liverpool

Chelsea devra se contenter d’un point face à Liverpool lors de la 3e journée de Premier League. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Blues qui avaient fait le plus dur en ouvrant la marque via Havertz. Mais la carte rouge de James va changer la donne. Si Salah a ramené les deux équipes à égalité, Liverpool va buter sur un bon Chelsea qui va résister jusqu’au bout.

La première mi-temps commence à du 100 à l’heure. L’engagement est total de la part des deux équipes qui tentent à tout prix d’inscrire un premier but.

Si Liverpool se montre dangereux dès la 4e via Elliott et Henderson à la 10e, c’est Chelsea qui va faire mouche en premier.

Sur un corner de James et alors que Lukaku est bien gardé, c’est Havertz qui d’une tête subtile fait 0-1. Ce but donne confiance aux hommes de Thomas Tuchel qui n’en profite pas pour doubler la marque lorsque Mount croque trop son tir sur une belle passe de Lukaku.

Liverpool mené, n’est cependant pas sonné. Les Reds réagissent mais ne trouvent pas le chemin des filets.

Pourtant, dans le temps additionnel de la première période, un événement va tout changer. James est exclu pour avoir détourné le ballon qui prenait le chemin du but. En plus de cette carte rouge, Mohamed Salah en profite pour ramener les deux équipes à égalité en transformant le penalty. C’est 1-1 à la mi-temps et Chelsea est à 10.

La seconde période voit Chelsea effectué deux changements afin de ne pas couler. Kanté blessé, est remplacé par Kovacic, tandis que Havertz laisse sa place à Thiago Silva pour choix tactique.

Du côté de Liverpool, le pressing se fait de plus en plus intense, mais les occasions ne finissent pas au fond (51e Jota, 52e Van Dijk, 58e Henderson, 59e Fabinho).

Chez les Blues, on subit. Lukaku essaye tant bien que mal de s’en sortir sur le front de l’attaque, mais sa volée à la 66e est contrée par Matip.

La fin du match est pauvre en occasions, même si Chelsea en hérite d’une énorme à la 84e. Mais le tir puissant de Kovacic est bien arrêté par Alisson. Liverpool tente le tout pour le tout, mais le score ne va pas changer. Chelsea pourra finalement être content de ce point, mais sans cette carte rouge, les Blues auraient mérité mieux.

Avec ce partage, Chelsea est provisoirement 2e, à égalité de points avec leur adversaire du jour.