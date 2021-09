La course au titre suprême en Angleterre s'annonce corsée. Chelsea, Liverpool et Manchester United partagent la tête d'un classement dense où les poursuivants se nomment Brighton et Manchester City. Les Skyblues se déplacent à Stamford Bridge ce samedi pour le choc de la sixième journée.

Kevin De Bruyne est sur le retour depuis son but en League Cup en semaine et les Citizens auront bien besoin du Belge pour gommer l'écart de trois points qui les sépare du peloton de tête. En face, les Londoniens ont signé un 13 sur 15 autoritaire, ne laissant tomber que deux unités lors d'un partage à Liverpool (1-1). Romelu Lukaku (3 buts) voudra poursuivre son début de saison réussi. Dans une Premier League où le Big 4 s'est largement renforcé, ce match servira déjà d'indicateur pour la suite de la saison.