Premier League, Chelsea-Liverpool : Les Blues et les Reds doivent tous les deux rebondir (LIVE commenté 17h30)

Le calendrier de la Premier League a prévu un joli choc pour digérer les excès des fêtes dans le canapé. Chelsea-Liverpool, deux équipes encore en course pour le titre mais qui ont toutes les deux perdu des points lors de leur dernière sortie de 2021 et qui auront donc à coeur de se rattraper.

La rencontre vaudra donc son pesant d’or puisque le vainqueur pourrait pratiquement anéantir les derniers espoirs de sacre de son adversaire, City ayant déjà pris huit points d’avance sur les Blues et neuf sur les Reds.

Chelsea qui sort d’un partage face à Brighton a vécu une drôle de semaine avec les déclarations de Romelu Lukaku, mécontent de sa situation à Londres et qui rêve d’un retour en Italie.

Les Blues n’abordent donc pas ce choc de la meilleure des façons mais Liverpool a connu la défaite à Leicester pour conclure son année 2021 et n’est donc pas non plus en grande confiance.