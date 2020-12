Premier League : Chelsea concède un partage face à Aston Villa

Ce lundi soir, lors de la 16e journée de Premier League, Chelsea accueillait Aston Villa. Un match important après la défaite quelques jours plus tôt contre Arsenal . Et alors que l’on parle de Thomas Tuchel du côté de Chelsea pour remplacer Frank Lampard , il fallait sortir un résultat.

Le résumé de la rencontre :

Tout commence plutôt bien pour Chelsea. Les joueurs se créent quelques belles occasions (Pulisic 12e notamment) et peu après la demi-heure de jeu, c’est Olivier Giroud, qui de la tête, donne l’avantage à Chelsea. Si le Français n’a pas touché énormément de ballons (seulement 15), il inscrit son 10e but en dix confrontations face à Aston Villa. Et d’après Opta, depuis ses débuts en 2012 en Premier League, Giroud a marqué 32 buts de la tête, soit plus que n’importe quel autre joueur. La fin de la première mi-temps se déroule sans encombre pour les hommes de Frank Lampard, même si Aston Villa hérite de quelques possibilités de revenir à la marque.

Il faut donc attendre la seconde période pour voir un second but. Cette fois, c’est du côté d’Aston Villa qu’il va tomber. A la 50e, El-Ghazi ramène les deux équipes à égalité. Tout seul au second poteau, il reprend un centre venu de la droite. Tout est à refaire donc pour Chelsea. Et les Blues auront beau tout essayer (Kanté 58e et 60e, but refusé pour hors-jeu 66e et un tir de Hudson-Odoï 70e) rien n’y fait. Après avoir perdu trois points contre Arsenal, Chelsea en laisse filer deux ici contre Aston Villa.

Avec un point sur six, Chelsea est pour le moment 6e au général mais pourrait se faire dépasser au petit jeu des matches en retard par Tottenham, Manchester City et Southampton. Il va être temps que les choses changent du côté des Blues, sous peine de voir le top 4 s’éloigner définitivement.