Premier League : Cavani sauve Manchester United face à Newcastle

Pour son retour en championnat d'Angleterre après deux matches annulés pour cause de Covid-19, Manchester United a accroché le nul sur la pelouse de Newcastle lundi soir 1-1 lors de la 19e journée grâce à l'entrée gagnante d'Edinson Cavani.

En manque d'inspiration et de condition physique après plus de 15 jours sans compétition, les Red Devils poursuivent néanmoins leur invincibilité sous l'ère Rangnick, en poste depuis fin novembre, grâce au deuxième but cette saison d'"El Matador" (71e), qui a répondu à l'ouverture du score du Français Allan Saint-Maximin (7e).

Face à eux, Newcastle a su retrouver des couleurs après trois défaites consécutives en championnat. Les Magpies, à domicile, ont parfaitement profité des faiblesses adverses.

Au classement, Manchester United manque l'occasion de rejoindre le Top 5 de Premier League et demeure à la 7e place avec 28 points. Newcastle est 19e.