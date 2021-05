Premier League : but somptueux de Cavani, qui inscrit un lob de plus de 40 mètres

Edinson Cavani a inscrit un superbe but lors de la rencontre Manchester United – Fulham, match comptant pour la 37e journée de Premier League.

Edinson Cavani a prolongé récemment et il a décidé de montrer pourquoi il allait rester en Premier League. On joue la 15e minute de jeu, lorsque l’attaquant décide de faire étalage de tout son talent en lobant de plus de 40 mètres le gardien de Fulham.

Trop avancé, Alphonse Areola n’a rien sur faire face à son ancien équipier du PSG. Manchester United mène pour le moment 1-0. Et Edinson Cavani vient d’inscrire son 10e but de la saison en championnat, le 16e sous la tunique de Manchester United en 37 rencontres.