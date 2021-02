Premier League : Bruno Fernandes, le précieux couteau suisse d'un Manchester United qui retrouve l'appétit

Une mise en jambes express

Bruno Fernandes, joueur de Manchester United - © SHAUN BOTTERILL - AFP

Propulsé titulaire trois jours après son arrivée, Fernandes profite d’un entre-jeu dépouillé par le départ d’Ander Herrera au PSG et la blessure du précieux Scott McTominay pour se frayer une petite place au soleil. Ses premières enjambées sont timides mais illustrent tout le potentiel de cet international portugais encore méconnu du grand public.

Dès son deuxième match pourtant, il se montre déjà décisif en trouvant le crâne du roc Maguire sur corner. Première passe décisive, la redoutable machine portugaise est lancée. Il conclura finalement son premier mois au club avec 1 but et 2 passes décisives, 7 points glanés sur 9 et un trophée de joueur du mois en Premier League.

La suite est limpide, les semaines filent mais le refrain reste le même. Avec Fernandes, la maxime “Un être vous manque et tout est dépeuplé” prend tout son sens. Fernandes était la clé qui manquait pour redonner vie à ce pantin mancunien, fébrilement désarticulé jusque-là. Pas forcément grand, pas forcément costaud, pas forcément flashy, le Portugais est le prototype du joueur moderne, collectif, altruiste et surtout… décisif.

Bruno, le maître

Trop offensif pour n’être qu’un box-to-box, trop impliqué dans les tâches défensives pour être uniquement catalogué comme meneur de jeu, Fernandes est une anguille, un médian atypique qui aime se faufiler entre les lignes pour gicler quand on ne l’attend pas.

Et sous l’impulsion de son nouveau maestro, c’est tout l’orchestre mancunien qui se met subitement à jouer juste. De mi-février à fin juillet, les victoires s’enchaînent et United reste invaincu (10 victoires, 3 nuls en 13 matches). Suffisant pour griller la priorité à d’autres outsiders (Tottenham, Chelsea, Arsenal) et s’installer à une convaincante 3e place. Bruno, lui, fait du Fernandes en se montrant prépondérant dans la construction… et la finition (8 buts, 7 assists en 14 matches).