Et ce n’est pas fini ! Visiblement pas dans son assiette ou tout simplement trop généreux en cette période de Noël, Tielemans offre un deuxième penalty , à Raheem Sterling cette fois. Le virevoltant anglais se fait justice lui-même et assène un nouveau coup de massue aux visiteurs. 4-0 : score à la pause.

Tout va trop vite en ce début de rencontre pour les Foxes. Riyad Mahrez inscrit d’abord un penalty à la suite d’une faute grossière de Youri Tielemans sur Laporte (2-0, 14') et quelques minutes plus tard, Ilkay Gundogan plante le but du 3-0.

Après avoir enfin digéré le repas de la veille, les joueurs de Brendan Rodgers remontent sur la pelouse avec d’autres ambitions. Timothy Castagne remplace Ayoze Perez et se montre directement décisif.

Sur son flanc droit, le latéral belge lance James Maddison en profondeur. Après un une-deux avec Iheanacho, le milieu anglais se présente face à Ederson et ne tremble pas (4-1, 55').

Dans la foulée, Maddison sert à nouveau le Nigérian qui lance Ademola Lookman vers le but adverse pour faire 4-2... puis 4-3 quelques minutes plus tard ! Dans tous les bons coups, Maddison tente sa chance de loin et voit sa frappe déviée sur la transversale par le gardien brésilien. Le ballon rebondit alors dans les pieds d’Iheanacho qui ne se prive pas d’inscrire le troisième but des siens (4-3, 65'). La rencontre est totalement relancée alors que les Cityzens ne courent plus vraiment, pensant que le match était déjà terminé à la pause.

Mais au moment où les Foxes reviennent dans la partie, Manchester City se met à l’abri grâce à un coup de tête rageur de Laporte sur corner. "Vamos !", crie le Franco-espagnol, soulagé après 20 minutes particulièrement mal gérées par les locaux (5-3, 69').

En fin de partie, afin de rassurer tous ses supporters, Raheem Sterling inscrit un doublé et fixe le score à 6-3 au terme d’un match complètement fou. Grâce à cette victoire, les Cityzens consolident leur première place en Premier League.