Premier League : Batshuayi marque son premier but en plus d'un an, Crystal Palace s'incline

Crystal Palace s’est incliné 2-3 mardi à domicile face à West Ham dans le cadre de la 20e journée du championnat d’Angleterre. Michy Batshuayi, monté au jeu (66e), a inscrit son premier but de la saison. Le premier depuis plus d'un an. Titulaire, Christian Benteke a été remplacé (73e). Il a délivré une passe décisive.