Premier League : Batshuayi et Benteke titularisés et balayés par Burnley

Crystal Palace s’est lourdement incliné 0-3 face à Burnley ce samedi après-midi lors de la 24e journée de Premier League. Michy Batshuayi a joué 62 minutes alors que Christian Benteke est descendu à la 76e.

Pour la première fois de la saison, les deux Diables rouges Batshuayi et Benteke ont été titularisés ensemble par leur entraîneur Roy Hodgson. Malheureusement, la rencontre a vite tourné au vinaigre pour les Eagles, Johann Gudmundsson (0-1, 5e) et Jay Rodriguez (0-2, 10e) marquant coup sur coup dès le début du match.

Le défenseur Matthew Lowton enfonce le clou et met fin aux espoirs de Crystal Palace (0-3, 47e) en seconde période.

A quatre mois de l’Euro, les deux joueurs belges n’arrivent toujours pas à performer avec les Eagles cette saison. En championnat, Batsman compile 1 but et 2 passes décisives en ayant joué 698 minutes. Benteke fait un petit peu mieux que son concurrent avec 3 buts et 1 assist en 797 minutes de jeu.

Alors qui Roberto Martinez emmènera-t-il avec lui à l’Euro ? Batshuayi, Benteke ou les deux joueurs ? La réponse au mois de mai prochain.