Premier League : Arsenal, sans Sambi Lokonga, s’impose face à West Ham et fait son entrée dans le top 4

En battant West Ham (2-0) mercredi, Arsenal lui a ravi la 4e place au classement, qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine, lors de la 17e journée. Sambi Lokonga est resté toute la rencontre sur le banc. Le Diable Rouge n’a plus trop voix au chapitre avec 9 petites minutes disputées lors des quatre dernières rencontres de championnat.

Deux heures avant Burnley-Watford, la Premier League a annoncé que le coup d’envoi ne serait pas donné "en raison d’une série de cas de Covid-19 au sein de l’effectif de Watford".

Il s’agit du troisième match de championnat reporté en raison du regain de circulation du coronavirus au sein de l’élite anglaise après Brighton-Tottenham, dimanche, et Brentford-Manchester United, prévu mardi.

Il n’est pas certain qu’on en voit le bout de sitôt, après les 42 tests positifs sur 3.805 échantillons, annoncés lundi par la Premier League, un record hebdomadaire depuis la généralisation des dépistages anti-Covid en mai 2020.

Le football a tout de même fini par reprendre ses droits avec un derby Londonien dans le haut du tableau qui a démarré poussivement avant de s’emballer à la fin du premier acte.

Face aux Hammers, privés des trois-quarts de leur défense habituelle sur blessures et devenus irréguliers, Arsenal a affiché un visage plutôt séduisant offensivement.

Après avoir écarté Pierre-Emerick Aubameyang, destitué du brassard de capitaine pour un nouvel écart de conduite, Mikel Arteta a choisi Alexandre Lacazette comme capitaine pour ce match. Le Français s’est montré à la hauteur, même s’il a raté le penalty du break à une vingtaine de minutes de la fin. Il avait notamment été à créditer d’une frappe dangereuse à ras-de-terre peu avant la pause (44e), quelques minutes après que Kieran Tierney eut trouvé la transversale d’une reprise de volée à 23 mètres (40e).

Lacazette a surtout délivré une passe décisive parfaite sur l’ouverture du score de Gabriel Martinelli, d’un plat du pied du pied que n’aurait pas renié Thierry Henry (1-0, 48e).

Cela dit, le bilan n’est pas tout rose pour des Gunners qui ont eu beaucoup de mal à faire le trou, même après que Vladimir Coufal eut été expulsé sur l’action qui a amené le penalty, malgré plusieurs occasions nettes. Il a fallu attendre la 87e minute et un but d’Emile Smith-Rowe pour respirer enfin. Ce manque de réalisme aurait pu coûter cher sans le gardien Aaron Ramsdale, qui a encore sauvé la patrie rouge et blanche après des errements défensifs coupables. Il a effectué une très belle parade sur une frappe de Jarrod Bowen, après un ballon perdu bêtement dans l’axe à 20 mètres des buts sur une passe ratée de Martin Odegaard (53e) et il est courageusement sorti au-devant d’un tacle de Michail Antonio, trois minutes plus tard, après une passe en retrait mal ajustée de Gabriel.

Pour vraiment affirmer ses ambitions cette saison, Arsenal devra confirmer lors des deux journées à venir avec des déplacements à Leeds (16e) et Norwich (20e), alors qu’il n’a que le 12e bilan à l’extérieur en Premier League.