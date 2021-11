Mais les Gunners ont fait la différence en seconde période sur un but de Bukayo Saka à la conclusion d’une combinaison de seize passes (1-0, 56e), avant que Gabriel Martinelli , qui l’avait remplacé 90 secondes plus tôt, n’enfonce le clou d’une très belle volée (2-0, 66e).

Les Magpies avaient pourtant passé la première période sans encombre, grâce à un très bel arrêt de Martin Dubravka , pour sa première titularisation en championnat cette saison, sur une tête d’ Emile Smith-Rowe , immédiatement suivi d’un raté incroyable de Pierre-Emerick Aubameyang , qui a trouvé le poteau alors qu’il était à six mètres face au but ouvert (41e).

4-0 contre Arsenal, 2-0 contre Porto en Ligue des champions, dans un match sans enjeu pour eux, mercredi, et 4-0 contre Southampton, Liverpool enchaîne les victoires faciles et s’empare provisoirement de la deuxième place à un point de Chelsea qui reçoit Manchester United dimanche.

Face à Southampton, 14e, les choses n’ont pas traîné, avec l’ouverture du score la plus rapide de la saison, après 97 secondes de jeu seulement, par Diogo Jota servi par Andy Robertson, qui avait été magnifiquement lancé par Sadio Mané.

Jota s’est ensuite offert un doublé grâce à un bon ballon de Mohamed Salah, qu’il n’a eu qu’à pousser au fond (2-0, 32e).

Cinq minutes plus tard, Thiago Alcantara a tué tout suspens (3-0, 37e), avant que Virgil van Dijk ne marque, contre son ancien club, son premier but depuis plus d’un an, au début du second acte (4-0, 52e).

Avec une attaque flamboyante et une défense intraitable, les Reds ont de quoi préparer en toute sérénité le derby face à Everton, mercredi à Goodison Park.