C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Rafael Benitez signe à Everton. L’ancien coach de Liverpool retourne donc en Premier League chez le rival.

Coach de Liverpool entre 2004 et 2010 avec qui il a gagné la Ligue des champions, l’Espagnol était sans club depuis son départ de la Chine le 23 janvier dernier à cause de la pandémie.

L’annonce de son arrivée probable avait commencé à électriser les tensions du côté des supporters des Toffees, pas favorables à cette arrivée. Une bannière a même été retrouvée sur laquelle il était inscrit "Nous savons où tu habites, ne signe pas". De quoi alerter la police qui a ouvert une enquête.

Benitez succède à Carlo Ancelotti, retourné au Real Madrid, et signe donc à Everton jusqu’en 2024. Sur le site officiel du club, l’entraîneur s’est exprimé sur son arrivée. "Je suis heureux de rejoindre Everton. Je suis déterminé pour jouer un grand rôle pour aider ce grand club à réaliser ses ambitions."

L’Espagnol a aussi adressé un message aux fans des Toffees : "C’est un privilège d’avoir eu l’opportunité de gérer Everton. Ce club cherche toujours à être le meilleur. Concourir simplement dans en Premier League ne suffit pas. Cette ambition et cette détermination à réussir sont des choses que je partage. Je ne veux jamais juste concourir – dans tous les clubs que j’ai dirigés, je me suis battu pour gagner. Je me concentre toujours sur une chose : me battre pour l’équipe que je dirige. Et je le ferai pour Everton. Le travail acharné commence maintenant. C’est un défi que je savoure." De quoi apaiser les tensions avec les supporters ? Il en faudra sans doute plus.