Premier League : Accrochés par Leeds, Kevin de Bruyne et Manchester City confirment leur mauvaise passe

C'est la soupe à la grimace du côté de Manchester City ! Une semaine après l'humiliante défaite face à Leicester (2-5), les hommes de Guardiola ont encore perdu des plumes en étant accrochés par l'ambitieux promu, Leeds (1-1).

Les Mancuniens avaient pourtant fait le plus dur en début de match, ouvrant le score assez facilement par l'entremise de Raheem Sterling. Mais à force de reculer et de se reposer sur ce fragile matelas d'un but, ils se sont exposés au réveil des locaux, matérialisé par un but sur corner de Rodrigo à l'heure de jeu.

Avec ce partage, Leeds est 5e avec 7 points sur douze alors que City est 10e avec 4 points mais un match en moins.

Le résumé du match

Pas de traditionnel round d’observation dans cette rencontre ! Chat échaudé craint l’eau froide et Manchester City veut ainsi marquer au plus vite pour oublier le naufrage du weekend dernier contre Leicester (5-2).

Après trois minutes, coup-franc excentré pour City. Kevin de Bruyne se place derrière le ballon, les grands formats montent leur longue carcasse pour éventuellement dévier le cuir. Contre toute attente, le Diable tente un coup-franc direct, qui surprend tout le monde et vient se loger...sur le poteau ! Première grosse alerte mancunienne.