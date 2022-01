Une interview maladroite, quelques déclarations mal senties, déformées ou sorties de leur contexte et un flot de critiques. Ininterrompues, acerbes, presque violentes. Venant de toutes parts et de tous les horizons.

En se confiant à Sky lors d’une interview nostalgie, Romelu Lukaku s’est tiré une belle balle dans le pied. Et, bien malgré lui, il s’est mis à dos… quasiment tout le monde. Après 72 heures d’interrogations et de tension, d’incompréhension et de non-dits, il est temps de poser la question qui fâche : À quoi ressemble l’avenir de Romelu Lukaku à Chelsea, lui qui a été exclu du noyau pour affronter Liverpool dimanche ?

La tension était palpable dimanche en conférence de presse, dans les travées de Stamford Bridge. Certes, la rencontre, enjouée et spectaculaire entre Blues et Reds (2-2), avait (provisoirement) déchaîné les passions mais bien vite, le soufflé était retombé. Et implacablement, tous les regards avaient convergé vers un seul homme : Thomas Tuchel. Sans doute, le seul et unique vrai décideur de l’avenir de Romelu Lukaku à Chelsea.

Casquette vissée sur le crâne, regard fermé, le coach savait sans doute que les questions sur le cas Big Rom' allaient inexorablement prendre le pas sur la rencontre. Et après avoir envoyé valser son analyse de match de quelques banalités sans véritable relief, il s’est jeté à l’eau : "C’est notre joueur et il restera notre joueur, on le protégera. D’abord, on doit analyser la situation, ne pas lire la presse ou les réseaux sociaux, pour vraiment comprendre ce qui a été dit. On va avoir une discussion ce lundi et on verra s’il est prêt pour le match de mercredi. Je ne peux pas vous dire s’il va réintégrer le noyau. On doit en discuter. Une fois que la situation sera clarifiée, on pourra avancer.”