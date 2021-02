Premier League : 2e titularisation d’affilée pour Batshuayi, Crystal Palace vainqueur à Newcastle

Pas de but, mais une nouvelle titularisation et une victoire à la clé pour Michy Batshuayi. De bon augure pour l’attaquant qui avait décidé de rester du côté de Crystal Palace pour aller à l’Euro. Et pour le moment, les minutes de jeu défilent pour le joueur prêté par Chelsea.

Mené dès la 2e minute de jeu d'une superbe frappe hors du rectangle de Shelvey, Crystal Palace a su renverser la vapeur ce mardi soir. C’est tout d’abord Riedewald qui a égalisé à la 21e, avant que Cahill ne fasse 2-1 quatre minutes plus tard.

Pourtant, Newcastle a eu des occasions, mais a gaspillé. Shelvey (72e) n'a pas cadré sur coup franc et Schar (74e) n'a pas appuyé sa frappe notamment.

Crystal Palace enchaine une seconde victoire d'affilée, une première depuis le début de la saison. Et avec cette victoire à l'extérieur, Crystal Palace se donne de l'air au classement général et se classe à la 13e place. Newcastle est 16e.