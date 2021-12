Nous sommes le 26 décembre , certainement le jour le plus attendu de l’année par tous les fans de football en Angleterre. Depuis 1860, à Noël, les clubs de Premier League s’affrontent pour le plus grand bonheur de leurs supporters lors du Boxing Day alors que le reste de l’Europe hiberne (sauf la Belgique). L’occasion pour nous de revenir sur les moments les plus marquants de cette journée historique de l’autre côté de la Manche.

C’est sans doute l’anecdote la plus célèbre de l’histoire du Boxing Day. Mais comment s’en lasser ? En 1937, la Fédération anglaise n’a d’autre choix que d’annuler la quasi-totalité des matchs prévus à Noël, la faute à un brouillard omniprésent. La rencontre entre Charlton et Chelsea est néanmoins maintenue.

Alors que les joueurs ne voient plus grand-chose sur la pelouse, l’arbitre interrompt la partie à l’heure de jeu et renvoie définitivement les 22 acteurs aux vestiaires. Ou plutôt 21… Sam Bartram, portier de Charlton à l’époque, restant sur le terrain. "Plus les minutes défilaient, moins je voyais les numéros de mes équipiers. Un policier s’approche soudain de moi et me dit : Mais, mon Dieu, que faites-vous encore ici ? Il m’apprend que la rencontre était terminée depuis vingt minutes… Quand je suis rentré aux vestiaires, mes équipiers, douchés et rhabillés, ont éclaté de rire. Un grand moment de solitude", a-t-il raconté bien des années plus tard dans son autobiographie.