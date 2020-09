Praet buteur, Castagne passeur : les Belges de Leicester à nouveau décisifs

On va bientôt pouvoir parler des trois mousquetaires du côté de Leicester. La semaine passée, le club avait déjà gagné à West Brom (0-3) avec notamment un but de Timothy Castagne, nouveau transfuge cette année.

Et ce week-end, ils ont remis ça. C’est tour d’abord Castagne qui a ouvert les hostilités en délivrant un assist à Barnes pour le 1-1. L'ancien joueur de l’Atalanta aurait presque pu se faire créditer d’un but, mais son tir est finalement contré par Pieters dans ses propres filets. Arrivé cet été en provenance de l’Atalanta Bergame, Castagne compte désormais un but et un assist en deux journées.

Ensuite, c’est au tour de Denis Praet de se mettre en valeur en faisant trembler les filets à la 79e avant de céder sa place à Albrighton. Praet inscrit son second but pour Leicester depuis son arrivée il y a plus d’un an. Nul doute que Brendan Rodgers doit se frotter les mains d’une si belle entente.

Finalement, Leicester s’est imposé 4 buts à 2 face à Burnley et tout simplement la tête de la Premier League avec deux victoires en deux matches.