Portrait : João Cancelo, l’arme fatale, clé de voûte de l'atypique "système Guardiola"

Il n’est pas le nom le plus ronflant parmi l’essaim de stars à Manchester City et pourtant João Cancelo en est probablement l’un des membres les plus importants. Polyvalent au possible, utilisé dans un rôle atypique et libre, il est l’homme à tout faire de Pep Guardiola cette saison. Présentation de ce Portugais de 27 ans, devenu, en l’espace de quelques mois, la clé de voûte principale du système Guardiola.

"Il est incroyable, vraiment incroyable depuis le début de saison." Quand le boss Guardiola en personne vous dresse de telles louanges, nombreux seraient les intrépides qui perdraient la raison, tétanisés par un ego subitement hypertrophié.

Nombreux oui, mais pas João Cancelo. Mis au fait de ces éloges, le Mancunien le plus utilisé cette saison s’est contenté de botter en touche dans un jargon de footballeur, expliquant qu’il était content d’être là et que son envie principale c’était évidemment "d’aider l’équipe." Un ramassis de banalités sans réel intérêt en net contraste par rapport à ce qu’il peut apporter sur une pelouse. Cette pelouse, son terrain de jeu préféré. Là où il peut vraiment exprimer tout son talent.