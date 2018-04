Pogba sur son moment compliqué :"Ça ne peut que me renforcer"

Paul Pogba est revenu sur son moment difficile avec Manchester United dans une interview accordée à Telefoot lors de son séjour en Équipe de France la semaine dernière. Mis de côté par José Mourinho avant la trêve internationale, le milieu de terrain français s'est refait une santé avec les Bleus et a entre-temps fourni une prestation convaincante face à Swansea ce samedi.

"Il faut en passer par là pour passer un autre cap je pense. Cela ne m'était jamais arrivé et ça ne peut que me renforcer" , a estimé Pogba avant de minimiser ses désaccords avec Mourinho. "C'était juste tactique. Pas de prise de tête, juste un malentendu, on s'était mal compris. C'est mon coach, je respecte tous les choix. Je joue moins. C'est un moment que je ne connaissais pas dans ma jeune carrière. J'ai souvent joué 90 minutes."