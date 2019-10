Pogba forfait et De Gea très incertains pour la réception de Liverpool

Déjà à la peine en championnat, Manchester United sera privé de son milieu français Paul Pogba et très probablement de son gardien espagnol David De Gea pour la réception du leader Liverpool dimanche, pour la 9e journée de Premier League.

De Gea s'est blessé lors du match de l'Espagne contre la Suède, mardi, pour les éliminatoires de l'Euro-2020, alors que Pogba traîne une blessure à une cheville depuis fin août.

"Il a rejoué quelques matches, probablement en dépassant le seuil de la douleur (...) il a besoin de quelques semaines de repos, espérons que ce ne soit pas trop long, mais il ne sera pas là pour le match" de dimanche, a admis l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer sur Sky Sports.

Quant au gardien espagnol, il s'agit d'une blessure musculaire et un scanner sera nécessaire pour en déterminer la gravité et la durée de l'indisponibilité, a précisé Solskjaer.

"Je pense qu'il sera forfait. C'est en tout cas ce qu'il semblerait", a-t-il indiqué.

La bonne nouvelle pourrait en revanche être les retours conjugués de l'attaquant français Anthony Martial et du latéral anglais Aaron Wan-Bissaka.

"Nous espérons que Aaron et Anthony supporteront bien la semaine d'entraînement et qu'ils seront à la disposition du groupe. Est ce que ce sera pour une période ou 30 minutes, je ne sais pas, mais on verra où ils en sont", a poursuivi le technicien.

Actuellement 12e de Premier League avec 9 points, soit 2 seulement d'avance sur la zone rouge, les Red Devils auraient bien besoin de grappiller quelque chose à Old Trafford contre un Liverpool qui a gagné ses huit premières rencontres de la saison.