Pochettino menace de quitter de Tottenham sans plan ambitieux pour la suite

MAURICIO POCHETTINO REFLECTS ON BEING BROUGHT TO TEARS BY AJAX SEMI-FINAL WIN - 09/05/2019 Mauricio Pochettino reflects on how he was brought to tears by the dramatic finale that saw Tottenham Hotspur progress to the UEFA Champions League final. Subscribe to Spurs TV on YouTube: http://spurs.to/YouTube Facebook: http://spurs.to/Facebook Google+: http://spurs.to/GooglePlus Instagram: http://spurs.to/Instagram Twitter: http://spurs.to/SpursOfficial