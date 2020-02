Plus de clean sheets que de buts encaissés : la stat affolante d'Alisson Becker

Malgré les deux buts encaissés lundi face à West Ham lors de la victoire de Liverpool 3-2, Alisson Becker affiche une imperméabilité exceptionnelle. Débarqué à l’été 2018 en provenance de la Roma, le gardien brésilien s’est directement montré décisif pour les Reds, notamment en Champions League.

Sorti sur blessure lors du premier match de la saison 2019-2020 de Premier League, il était resté deux mois sur la touche. Pour son retour, Liverpool avait perdu ses premiers points à Old Trafford face à Manchester United (1-1). Par la suite, il n’avait pas réussi à garder ses filets inviolés pendant encore cinq matches, se faisant même exclure face à Brighton.

Beaucoup de gardiens auraient sans doute perdu la confiance, mais pas Alisson. A son retour de suspension, il enchaînera une série de sept clean sheets consécutives, se permettant même une passe décisive face à Manchester United. Après un but encaissé sur le terrain de Wolverhampton, le portier de 27 ans gardera à nouveau le zéro pendant trois matches, avant d’en prendre deux lundi contre West Ham.

Deux buts encaissés qui n’empêchent pas le Brésilien de posséder une stat pour le moins inhabituelle. Avec 31 clean sheets pour 30 buts encaissés en Premier League depuis son arrivée, il a gardé plus de fois ses filets inviolés qu’il n’a concédé de buts. Déjà premier du classement la saison dernière avec 21 matchs sans but encaissé, il partage cette fois la première place avec Nick Pope, comptabilisant 10 clean sheets. Avec moins de matchs joués que son homologue de Burnley, Alisson est sans aucun doute le gardien comptabilisant le plus haut pourcentage de matchs sans encaisser.