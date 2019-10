Petr Cech défendra les buts d'une équipe de ... hockey sur glace

L'ancien gardien de but de Chelsea et d'Arsenal Petr Cech va troquer ses crampons contre des patins à glace: le Tchèque s'est engagé avec le club de hockey sur glace de Guildford Phoenix, qui évolue en 4e division britannique. C'est ce que le club a annoncé mercredi.

Cech, 37 ans, a mis un terme à sa carrière de footballeur en juin dernier après une ultime saison sous le maillot d'Arsenal.

"Après 20 ans en tant que footballeur professionnel, c'est une merveilleuse expérience de pouvoir pratiquer le sport auquel j'adorais jouer et que j'adorais regarder quand j'étais enfant", a-t-il expliqué. "J'espère pouvoir aider cette jeune équipe à atteindre ses objectifs et à remporter le plus de matchs possible quand j'aurai la chance de jouer", a poursuivi Cech.

Cech a remporté notamment quatre titres de champion d'Angleterre, quatre Coupes d'Angleterre, une Ligue des champions (2012) et l'Europa League (2013) avec Chelsea, où il a évolué de 2004 à 2015. Il a ensuite rejoint Arsenal, ajoutant une Coupe d'Angleterre à son palmarès en 2017.

L'ancien gardien est retourné à Chelsea cet été en tant que conseiller technique. Cette nouvelle occupation n'aura pas d'influence sur son travail chez les Blues. "Mon job comme conseiller technique me permet heureusement de faire le sport que j'aime depuis que je suis enfant pendant mon temps libre", écrit-il sur Twitter.