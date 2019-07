Peter Crouch raccroche ses crampons à 38 ans

Cent six buts. Tel est le total de goals marqués par Peter Crouch en l'espace de 467 rencontres de Premier League. L'attaquant atypique, 2m02, a décidé vendredi de mettre un terme à sa prolifique carrière. L'ancien international anglais était sans contrat depuis la fin de son aventure de six mois à Burnley.

"Après une longue réflexion, j'ai décidé d'arrêter ma carrière", a écrit Crouch sur Twitter. "Ce sport magnifique m'a tout donné. Si on m'avait dit à 17 ans que j'allais participer à une Coupe du monde, disputer une finale de la Ligue des champions, gagner une FA Cup et marquer plus de 100 buts en Premier League, je n'y aurai jamais cru. C'est un rêve qui est devenu réalité."

Peter Crouch, connu pour son jeu de tête redoutable, a joué, entre autres, pour Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Southampton, Liverpool, Tottenham et Stoke City. Au total, il aura marqué 187 buts en carrière en club. Finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool en 2007, il a remporté une Coupe d'Angleterre et un Community Shield, en 2006 avec les 'Reds'.

International avec les 'Three Lions' à 42 reprises (22 buts) entre 2005 et 2010, il a participé aux Mondiaux 2006 et 2010 avec l'Angleterre.