Pep Guardiola prolonge à Manchester City jusqu'en 2021

L'entraîneur espagnol Pep Guardiola a paraphé un contrat jusqu'en 2021 avec Manchester City. Le club, récent champion d'Angleterre, l'a annoncé jeudi soir via une vidéo sur son compte Twitter.

Guardiola, 47 ans, vient de ponctuer sa deuxième saison chez les 'Skyblues' en remportant largement la Premier League et en décrochant la League Cup avec, entre autres, les Belges Vincent Kompany, son capitaine, et Kevin De Bruyne, véritable pièce maîtresse de l'échiquier cityzen.

"Je suis si heureux et excité. C'est un plaisir de pouvoir travailler ici. J'aime travailler tous les jours avec les joueurs et nous allons essayer de faire de notre mieux ensemble dans les années à venir. En tant que manager, il faut se sentir bien avec les joueurs, et je me sens bien", a déclaré Guardiola, qui était initialement lié au club jusqu'en juin 2019.

Ancien international espagnol et emblématique milieu de terrain du FC Barcelone, le Catalan a débuté sa carrière de technicien au Barca (2008-2012), où il a remporté 14 titres dont 3 championnats et 2 Champions League. Passé au Bayern Munich entre 2013 et 2016, il a ajouté 7 sacres à son palmarès déjà bien fourni.

En Angleterre, il a dû attendre sa deuxième saison pour soulever un nouveau trophée. Souverain en championnat, City a été éliminé en quarts de finale de la C1 par Liverpool.