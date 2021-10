Patson Daka, un quadruplé détonant pour rester sur les traces de Haaland

Une prestation qui vient couronner une semaine de rêve pour la nouvelle recrue de Leicester City, capable de marquer son premier but en Premier League face à Manchester United samedi.

51 goals en 59 matches de championnat sur deux saisons. Des chiffres qui n’ont pas laissé indifférentes les équipes des grands championnats. Leicester a osé le pari et les derniers matches de Daka semblent lui donner raison.

Brendan Rodgers félicite Patson Daka après son quadruplé © AFP or licensors

Brendan Rodgers, manager de Leicester City, était ravi mercredi soir après la performance 5 étoiles de son poulain. "Marquer 4 buts, c’est difficile dans n’importe quelle rencontre mais faire ça en Europe, c’est quelque chose de spécial", commentait-il après la rencontre.

"On avait besoin de quelqu’un ici pour les prochaines années. Quelqu’un qui peut apprendre d’un joueur comme Jamie Vardy. Daka, c’est un joueur qui sait courir dans le dos des défenseurs et qu’il a une excellente finition", a ajouté Rodgers, séduit par la personnalité du garçon. "Depuis qu’il est arrivé au club, il n’a pas arrêté de sourire, il n’a pas arrêté de travailler."

Joueur au physique longiligne (1m83 pour 71 kg), Daka peut compter sur une finition optimale des deux pieds comme il l’a montré face au Spartak. Ambidextre, le garçon l’a prouvé lors des 12 derniers mois en comptabilisant 10 buts du pied gauche et 12 du pied droit.

S’il veut garder les pieds sur terre ("je dois continuer à travailler dur et à aider l’équipe"), Daka ne peut désormais plus se cacher. Auteur de 5 triplés et 6 doublés sous les couleurs de Salzbourg, le Zambien peut désormais s’inspirer de son ancien équipier Haaland pour rééditer ces exploits à un niveau supérieur.