Patrice Evra veut devenir entraîneur : "Tu dois oublier le joueur que tu étais"

Retraité depuis juillet 2019, Patrice Evra a continué à faire parler de lui. Son excentricité à régaler ses "followers" sur les réseaux sociaux. En parallèle, le Français a entamé sa reconversion : il suit des cours d’entraîneur. Une nouvelle carrière qui s’apparente comme "un départ à zéro". Le back gauche a déjà obtenu ses licence UEFA A et B, des cours qu’il a suivis en compagnie d’ Ashley Cole . Il veut maintenant retrouver le terrain. "J’ai envie d’entraîneur, peu importe où. Impossible de dire quelle équipe j’ai envie de coacher. Je vais prendre ce que l’Univers m’apporte", a confié l’ancien international français UTD Podcast, réalisé par Manchester United, un de ses ex-clubs. Evra ne se fixe aucun but précis, de peur de ne pas les atteindre et d’être déçu. "Je vis dans le présent. Je ne me projette pas dans l’avenir, parce que cela peut amener de l’anxiété. Et vivre dans le passé peut provoquer des regrets. Donc je vis simplement le moment présent", philosophe-t-il.

Patrice Evra et Sir Alex Ferguson - © FRANCK FIFE - AFP

A Old Trafford, Evra a travaillé plus de sept ans sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Beaucoup des Fergie Boys ont passé le cap et sont devenus entraîneurs, l’ex-joueur de Monaco ne veut pas brûler les étapes.



"J’ai travaillé avec les enfants, vous échangez des idées différentes et c’est un rôle tellement différent d’être manager. Certains joueurs pensent que parce que tu as eu une grande carrière, tu vas être un top manager. Mais non, tu recommences à zéro et tu dois oublier le joueur que tu étais. C’est pour cela que je passe des heures avec des enfants à bosser mon truc".