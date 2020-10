Patrice Evra après l'humiliation de Manchester United : "Beaucoup de personnes méritent de bonnes claques..."

Qu'est-il arrivé à Manchester United dimanche après-midi face à Tottenham ? Alors qu'ils menaient au score dès la 2e minute, les Mancuniens se sont écroulés, plombés par l'exclusion controversée de Martial, pour finalement boire le calice jusqu'à la lie et subir une humiliante défaite face aux Spurs (1-6).

Après ce revers historique, les Red Devils pointent à une indigente 16e place en Premier League, après deux défaites en trois matches et trois points sur 9.

Présent sur le plateau de Sky Sports après la rencontre, le mythique défenseur de United, Patrice Evra, d'ordinaire ultra optimiste et fervent défenseur de l'égayant slogan "I Love this game", ne pouvait que constater les dégâts : "Je ne veux même pas parler de ce jeu car c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Mon conseil aux fans, c’est d'acheter une Play Station, d'acheter un joueur comme Sancho ou Messi, et de commencer à jouer. Parce que c'est un désastre. Notre défense a été choquante. Je suis dévasté. Personne dans cette équipe ne mérite de jouer en ce moment."

Cette saison, je n’attends rien de United. Je suis honnête. On va parler de l’entraîneur, mais qu’en est-il de la direction ? Ça fait des années que ça dure. On va se demander si Ole Gunnar Solskjaer est l’homme de la situation. Peut-être qu’il l’est, peut-être pas. Mais on ne sait pas. Que se passe-t-il avec mon club ? Aujourd’hui, je suis vraiment ému. Sérieusement.

C’est difficile de me briser, je suis une personne positive. Je n’encourage pas la violence, mais beaucoup de personnes méritent de bonnes claques aujourd’hui dans ce club. C’est ce que je ferais si je travaillais pour le club.

"Je préfère commenter d'autres matches que ceux de United"

Je ne veux plus parler de United sur ce plateau parce que quand vous dites la vérité, vous pouvez blesser. Je suis passionné, j’aime mon club. C’est un désastre. Aujourd’hui, les joueurs n’ont aucune excuse. C’est la même histoire chaque année. Et je ressens ce que ressentent tous les fans de United en ce moment. C’est pour ça que je préfère commenter d’autres matchs que ceux de United si je continue à travailler à la télévision"."

Un discours fataliste qui doit probablement résumer l'état d'esprit de beaucoup de supporters mancuniens en ce morose lundi matin.